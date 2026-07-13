जयमाला के बाद दुल्हन के मोबाइल पर आया मैसेज, शादी टूटी; सदमे में बिचौलिए को पड़ा हार्ट अटैक

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक शादी समारोह उस समय विवाद और हंगामे में बदल गया, जब जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन के मोबाइल फोन पर आए एक मैसेज को लेकर दूल्हा-दुल्हन के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी, गाली-गलौज और मारपीट हुई। शादी टूटने की खबर से सदमे में आए बिचौलिए को हार्ट अटैक पड़ गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।