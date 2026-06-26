तमंचे के बल पर महिला सिपाही से लूट करने वाला 50 हजार का इनामी मेहताब मुठभेड़ में ढेर, 12 किलोमीटर तक पीछा करके पुलिस ने गोली मारी

एसपी शामली ने बताया कि एक मार्च को मेहताब ने महिला सिपाही ज्योति मलिक से लूट की थी। ज्योति शामली की रहने वाली है और हरियाणा पुलिस में तैनात है। तमंचे के बल पर महिला से सोने के कुंडल और सोने की चेन लूट ली थी। मेहताब को पुलिस का कोई डर नहीं था इसका सहज अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला सिपाही से लूट करने के एक घंटे बाद इसने फिल्मी अंदाज में शुगर मिल के मैनेजर से भी लूट कर ली थी। एक घंटे के भीतर सरेआम दो वारदातों को अंजाम देकर मेहताब ने पुलिस को खुली चुनौती थी। इन दोनों घटनाओं के बाद से ही पुलिस मेहताब की तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार इसके कब्जे से एक कार्बाइन और मोबाइल फोन मिला है। इसका साथी भागने में कामयाब हो गया। अब पुलिस मेहताब के मोबाइल फोन से अन्य लोगों और इसके गैंग का पता लगाने की कोशिश कर रही है।