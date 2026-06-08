Shamli News: आयुष ने लव जिहाद के आरोपों को नकारा, कहा- अपनी मर्जी से कुबूला इस्लाम, चांदनी से निकाह करके बना मोहम्मद अली

आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम रहमान मोहम्मद अली रख लिया। आयुष ने करीब 4 साल पहले अपनी मुस्लिम जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी के साथ इस्लामिक रीति-रिवाज से निकाह किया था। इसकी जानकारी होने पर आयुष के पिता ने चांदनी और उसके परिवार पर जबरन धर्मांतरण और पैसों की वसूली का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जिम ट्रेनर चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। धर्मांतरण की घटना के सामने आने के बाद कई हिंदू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।