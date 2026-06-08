चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: पाइपलाइन बिछाते समय हुई पहचान, फिर रची हत्या की साजिश, जानिए UP से गिरफ्तार चारों आरोपियों की इनसाइड स्टोरी

Chandranath Rath Murder Case Ballia Connection: पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच के तार अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तक जुड़ गए हैं। CBI ने इस हाई प्रोफाइल मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से 4 आरोपी बलिया के रहने वाले हैं। बलिया के 4 अलग-अलग गांवों के रहने वाले इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारों और गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। खेती किसानी और छोटे कारोबार से जुड़े ये युवक अचानक बंगाल के इतने बड़े हत्याकांड में कैसे फंस गए? यह सवाल हर किसी के जहन में है।