बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर करीब 130 फीट ऊंचा है और युवती टावर के सबसे ऊपरी छोर पर बैठी हुई थी। वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी युवती को समझने का प्रयास करने लगी। वहीं, पूरे मामले की जानकारी तहसीलदार नितिन कुमार सिंह को भी दे दी गई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने भी युवती से नीचे उतरने की बात कही, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं हुई। वह बार-बार अंकित को बुलाने की मांग कर रही थी। हालांकि, पुलिस और तहसीलदार के बार-बार समझाने के बाद और काफी प्रयासों से करीब 3 घंटे बाद युवती को सकुशल टावर से नीचे उतार लिया गया। वहीं, पुलिस युवती को हिरासत में लेकर थाने पहुंची है।