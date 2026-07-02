तिलक समारोह में हुई कहासुनी के बाद मारी गोली, बलिया में दोस्त ही बन गए जान के दुश्मन

अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया है कि घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायल अरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मऊ के अस्पताल में अरुण की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक, अरुण के सीने में गोली मारी गई है। वहीं, पुलिस ने बताया कि अरुण के परिजनों ने लिखित तहरीर दी है, जिसके बाद सहतवार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रितेश पासवान को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, दूसरा आरोपी अमित कुमार राम फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।