दुकान बंद कर घर जा रहे सर्राफा कारोबारी से लूट, बलिया में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, 10 लाख का माल लूट ले गए आरोपी

पुलिस ने बताया है की जानकारी के बाद स्थानीय थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। पुलिस फिलहाल बदमाशों के आने के रास्ते और भगाने के सभी रास्तों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से भी बदमाशों की पहचान की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संजय वर्मा ने बताया कि मामले में पीड़ित सराफा कारोबारी ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि पूरे मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया है।