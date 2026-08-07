BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पंचतत्व में विलीन; बेटे ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक चुने गए 55 वर्षीय उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था। वह काफी लंबे समय से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बेहतर इलाज के लिए वह अमेरिका भी गए थे लेकिन उनकी बीमारी चौथे स्टेज तक पहुंच चुकी थी। गुरुवार सुबह उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लखनऊ लाया गया था जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी थी। अपने इकलौते विधायक को श्रद्धांजलि देते हुए मायावती बेहद भावुक नजर आई थीं।