राम मंदिर चढ़ावा चोरी में काशी कनेक्शन, सिक्योरिटी एजेंसी की भूमिका संदिग्ध! चीफ मैनेजर के कहने पर 22 लोग रिक्रूट, 6 अरेस्ट

Ram Mandir incident in Ayodhya:अयोध्यामें श्री राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी के मामले में काशी का भी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। चंदा चोरी के मामले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को वाराणसीस्थित सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेस ने रिक्रूट किया था। सिक्योरिटी सर्विस की माने तो 22 लोग रिक्रूट किए गए थे और एसबीआई अयोध्या को सौंप दिए गए थे। इस मामले में सिक्योरिटी सर्विस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि रिक्रूटमेंट के बाद कर्मचारियों से किस तरह के काम कराए जा रहे थे, इसकी जानकारी संस्था को नहीं है।