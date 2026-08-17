काशी में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत, अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फुल, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें

सोमवार की सुबह से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सावन की भीड़ को देखते हुए पूरे धाम परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल सुबह से सड़कों पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का ज्यादा ले रहे हैं। वहीं, सदे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे काशी में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गो का उपयोग करने और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर अपील की है।