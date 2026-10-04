रोपवे और गंजारी स्टेडियम के लिए काशी वासियों को करना पड़ेगा इंतजार, एयर शो की तिथि भी आगे बढ़ी, जाने क्यों लिया गया फैसला

वहीं, आनंद काशी आवासीय परियोजना का लोकार्पण नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में कराने को लेकर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में एयर शो की तैयारी को लेकर समीक्षा भी की है। उन्होंने नमो घाट के आसपास के सभी घाटों पर भीड़ पहुंचने की आशंका जताई है। इसको देखते हुए पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तनाती को लेकर निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ वाराणसी के घाटों पर पुलिस ने भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही चंदौली के एसपी आकाश पटेल भी नमो घाट के उस पर रेती के इलाके में घूम कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।