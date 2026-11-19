Varanasi news: काशी की मिट्टी और ग्रामीण महिलाओं के हुनर से तैयार तीन लाख दीये इस बार देव दीपावली पर गंगा के घाटों को रोशन करेंगे। इन दीयों की लौ केवल घाटों की भव्यता ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी भी लिखेगी। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों का असर अब काशी की देव दीपावली में भी दिखाई दे रहा है। कभी घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब अपने हुनर और मेहनत से विश्वप्रसिद्ध आयोजन को खास बनाने में योगदान दे रही हैं। इस काम से उन्हें करीब 4.65 लाख रुपये की आमदनी होगी, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी सहयोग कर सकेंगी।