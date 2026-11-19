एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि गंगा नदी में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिससे कई बार दुर्घटना का भय भी लगा रहता है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने इस बार देव दीपावली को गंगा नदी में रूट डायवर्जन जैसा प्लान तैयार किया है। गंगा नदी में टू-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत वाटर पेंडुलम और फ्लोटिंग जेटी की मदद से नदी को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा और जगह-जगह यू टर्न भी बनाए जाएंगे, जिससे नमो घाट से अस्सी घाट जाने वाले और रेतीले तट से लौटने वाले नावों की आपस में टक्कर होने की संभावना शून्य के बराबर हो जाए।