वहीं, इस भव्य देव दीपावली को देखने के लिए वाराणसी पहुंचने वाले पर्यटकों ने होटल में बंपर बुकिंग की है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में 2200 गेस्ट हाउस और 4500 टू स्टार से फाइव स्टार होटल और होमस्टे मौजूद है, लेकिन यह व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं। शहर के 95 प्रतिशत होटल पहले ही फूल हो चुके हैं। होटल में कमरों की कमी के बाद अब होम स्टे संचालकों ने बरामदे में गद्दे डालकर पर्यटक को के ठहरने की व्यवस्था की है। हालांकि देव दीपावली के इस नजारे को देखने के लिए पर्यटकों को 5 से 10 हजार रुपए तक की चपत लग सकती है। आम दिनों में जहां होमस्टे के कमरे 1000 से 1500 में आसानी से उपलब्ध जाते थे, अब इनका किराया 2500 से 3500 रुपए तक हो चुका है।