कुछ पल के लिए गंगा बनी यमुना: बाल कृष्ण ने कालिया का किया मर्दन, काशी में निभाई गई 500 साल पुरानी परंपरा

जब भगवान कृष्ण एक किशोर थे, वह यमुना नदी में अपनी गेंद को खो देते हैं और इसी नदी में एक विषैला नाग कालिया रहता था और उसके विष का इतना प्रभाव था की नदी का पूरा जल ही उसके विष से काला प्रतीत होता था। गेंद वापस लाने के लिए बाल कृष्णा नदी में कूद पड़ते हैं। जिस नाग के विष से पूरा गांव भयभीत था, उसी नाग के अहंकार को नष्ट करके भगवान कृष्ण दिव्य रूप में सबके सामने प्रकट होते हैं। इस लीला का उद्देश्य मात्र यह है कि गंगा को कालिया नाग रूपी प्रदूषण से मुक्त करना है। जैसे कालियानाग के प्रदूषण से यमुना का जल जहरीला हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदूषण को दूर करने के लिए नाग नथैया लीला रची थी। ठीक उसी प्रकार गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने लिए लोगो को जागृत करना है।