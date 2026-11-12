सोनिया गांधी की किताब की चर्चा काशी में, पूर्व सांसद व बीजेपी नेता बोले- ऐसा त्याग सबके बस की बात नहीं

राजेश मिश्रा ने बताया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने अपने परिवार को कैसे संभाला था यह तो वही जानती हैं। यह बात भी सच है कि वह एक विदेशी महिला थीं और अपना देश छोड़कर भारत आई थीं, ऐसे संकट में, जिसकी सास की हत्या कर दी गई हो, पति की हत्या कर दी गई हो और छोटे-छोटे बेटे और बेटी जिसके पास हो, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा और यहीं रहकर अपने बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद भी ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने उसे पद को ठुकरा दिया। राजेश मिश्रा ने कहा है कि इतने बड़े पद को ठुकराने का साहस किसी में नहीं है। यदि इस देश में कोई दूसरी सोनिया गांधी है तो उसे सामने लाया जाए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सोनिया गांधी जैसी महिला एक ही है और एक ही रहेगी।