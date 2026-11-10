10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

‘बेटे का राजनीतिक रॉकेट उड़ नहीं रहा’, सोनिया गांधी पर रवि किशन का तंज; चुनाव हारने की भड़ास मोदी और RSS पर निकाल रहीं

Sonia Gandhi Book Controversy: सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बेटे का राजनीतिक रॉकेट उड़ नहीं रहा इसलिए भड़ास निकाल रही हैं। रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी नहीं, बल्कि जनता चुनाव में हरा रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोरखपुर

image

Mohsina Bano

Updated: 10 Nov 2026, 6:59 PM IST

Ravi Kishan, Sonia Gandhi Book, Belonging A Journey of Love, Rahul Gandhi, UP Politics

सोनिया गांधी की किताब पर रवि किशन का तंज (PC: IANS)

Ravi Kishan on Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के बाजार में आने के साथ ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस किताब को लेकर अब गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बेटे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, जब बेटे का राजनीतिक रॉकेट बार-बार उड़ान भरने में नाकाम रहता है तो स्वाभाविक रूप से निराशा और हताशा होती है।

मोदी और RSS पर निकाल रहीं भड़ास

रवि किशन ने कहा कि इसी निराशा की वजह से सोनिया गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS उन्हें चुनाव हरवा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी एक वरिष्ठ नेता हैं लेकिन उन्हें यह सच्चाई समझनी चाहिए कि, "कांग्रेस को चुनाव में जनता हरा रही है। जनता ही नरेंद्र मोदी को बार-बार चुनाव जिताती है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखती है। इसके लिए न तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।"

‘उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब’, CM योगी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार; अजय राय बोले- जांच होनी चाहिए

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

'कांग्रेस को जनता नकार रही है'

रवि किशन ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि, उन्हें हर बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी और RSS को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सीधे जनता के बीच जाना चाहिए। उन्हें लोगों की नाराजगी और उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए। रवि किशन के मुताबिक कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है लेकिन पार्टी अपनी हार के असली कारणों की समीक्षा करने के बजाय सिर्फ मोदी और RSS पर झूठे आरोप लगा रही है।

बीजेपी सांसद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का जिक्र करते हुए कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भी जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकारेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व पर ही अपना भरोसा जताएगी। अगर जनता बीजेपी को चुनती है और कांग्रेस को नकारती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सोनिया गांधी की किताब पर BJP और कांग्रेस आमने-सामने

सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में देश के कई ऐतिहासिक और संवेदनशील घटनाक्रमों पर अपनी बात रखी है। इसमें 1975 की इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र है। उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवार के डर और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से जुड़े हालात भी बताए हैं। किताब के बाजार में आते ही इसके अंदर लिखी गई राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां किताब के कुछ हिस्सों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी के जीवन के त्याग और सच्चाई को इसमें सामने रखा गया है।

‘ऊपर से दिखावटी लड़ाई, अंदर मिलकर काट रहे मलाई’, लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर पर अखिलेश यादव ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

ये भी पढ़ें
Samajwadi Party President Akhilesh Yadav
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.