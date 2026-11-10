‘बेटे का राजनीतिक रॉकेट उड़ नहीं रहा’, सोनिया गांधी पर रवि किशन का तंज; चुनाव हारने की भड़ास मोदी और RSS पर निकाल रहीं

सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में देश के कई ऐतिहासिक और संवेदनशील घटनाक्रमों पर अपनी बात रखी है। इसमें 1975 की इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र है। उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवार के डर और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से जुड़े हालात भी बताए हैं। किताब के बाजार में आते ही इसके अंदर लिखी गई राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां किताब के कुछ हिस्सों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी के जीवन के त्याग और सच्चाई को इसमें सामने रखा गया है।