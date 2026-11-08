वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे सीएम योगी, 82.41 करोड़ की 52 परियोजनाओं की देंगे सौगात

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन के निवासियों के बीच दिवाली मनाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे गांव पहुंचकर वे 82.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सोमवार शाम वे गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर आयोजित 'एक दीया शहीदों के नाम' कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।