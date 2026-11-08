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गोरखपुर

वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे सीएम योगी, 82.41 करोड़ की 52 परियोजनाओं की देंगे सौगात

CM Yogi Diwali Vantangiya Village: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में दिवाली मनाएंगे। इस मौके पर वे 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
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गोरखपुर

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Aman Pandey

Updated: 8 Nov 2026, 8:17 AM IST

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फोटो-IANS

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन के निवासियों के बीच दिवाली मनाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे गांव पहुंचकर वे 82.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सोमवार शाम वे गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर आयोजित 'एक दीया शहीदों के नाम' कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

तैयारियों में जुटा प्रशासन

कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। ग्रामीण भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए घर-द्वार की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट में जुटे हैं। मुख्यमंत्री गांव में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात करेंगे और एक सभा को संबोधित भी करेंगे।

इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास

परियोजनाओं में रजही चौराहे से जंगल तिकोनिया नंबर तीन होते हुए पिपराइच मार्ग तक इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास शामिल है। इस पर 3 करोड़ 65 लाख 11 हजार रुपये खर्च होंगे। सड़क बनने से वनटांगिया समुदाय का आवागमन सुगम होगा।

26 का शिलान्यास, 26 का लोकार्पण

मुख्यमंत्री 77 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये के 26 कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जबकि 4 करोड़ 43 लाख 79 हजार रुपये के 26 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें अधिकांश कार्य विभिन्न गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े हैं।

कुसम्ही जंगल में ईको पार्क, पिपराइच में नगर बाजार

दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे:

  • ईको पार्क, कुसम्ही जंगल: ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ 84 लाख 81 हजार रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस पार्क में स्विस कॉटेज सहित कई सुविधाएं होंगी। पर्यटक हरे-भरे शांत वन में प्रकृति का आनंद ले सकेंगे।
  • वैश्विक नगर बाजार, पिपराइच: नगर पंचायत में 1 करोड़ 91 लाख 51 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस बाजार से व्यापारिक व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय स्तर पर कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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