गोरखनाथ मंदिर पहुंच नितिन नवीन ने लिया गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद, संगठन को मजबूत करने के लिए दिनभर करेंगे मैराथन बैठकें

इससे पहले बुधवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा से पहले आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों को कथित युवराज बताते हुए कहा कि राजनीति को परिवार की विरासत समझने वाले नेताओं को जनता बार-बार जवाब दे रही है। उनकी राजनीति चुनाव के आसपास सक्रिय होती है और चुनाव समाप्त होते ही गायब हो जाती है। इसके विपरीत भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच रहकर काम करता है।