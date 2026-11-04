यूपी में 37 और बिहार में 36 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस, पंकज चौधरी बोले- पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने बैलेट पेपर से हुए एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे देश में 28 सीटों में कांग्रेस केवल एक सीट जीत पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 37 साल, तमिलनाडु में 59 साल, बिहार में 36 साल और गुजरात में 31 साल से सत्ता से बाहर है। पंकज चौधरी ने विपक्ष पर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र को बचाने, अराजकता को उखाड़ फेंकने और देश के खिलाफ हो रही साजिशों को बेनकाब करने के लिए है।