नितिन नबीन के स्वागत में एयरपोर्ट से गोलघर तक सजेंगे 24 स्वागत स्थल: एक लाख लोगों के जुटने का दावा, योगी के साथ निकालेंगे पदयात्रा

राष्ट्रीय अध्यक्ष का दो दिवसीय गोरखपुर प्रवास पांच नवंबर को भी जारी रहेगा। सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद वह पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों, पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारियों और पूर्व जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। अंत में गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 सांगठनिक जिलों के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक प्रस्तावित है।