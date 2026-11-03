3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

‘बाबा विश्वनाथ ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया’, वाराणसी एमएलसी चुनाव में सपा की जीत पर अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav News: अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में जीत को लेकर भाजपा पर तंज कसा है..
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Updated: 3 Nov 2026, 3:45 PM IST

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)

UP Politics News: अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में जीत को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में स्नातक और शिक्षक सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है और बाबा विश्वनाथ ने एक नहीं बल्कि दोहरा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर कथित तौर पर की गई तोड़फोड़ और मूर्तियों से छेड़छाड़ को लेकर भी सरकार को घेरा है।

लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकालने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 'बाबा विश्वनाथ ने हमें दो बार आशीर्वाद दिया है। उन्होंने स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा को जिताने में मदद की और शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव की जीत भी सुनिश्चित की। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा विश्वनाथ ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया है। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बीजेपी, जो लगातार 'डबल इंजन' सरकार, 'डबल स्पीड' और 'डबल विकास' की बातें करती थी, उसे 'दोहरी हार' और 'डबल जीरो' मिला है।'

अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग एक हार भी मानने को तैयार नहीं थे। दोबारा गिनती होने के बाद, उन्हें दोहरी हार स्वीकार करनी पड़ी। डबल इंजन, डबल जीरो, दोहरी हार। ऐसा क्यों हुआ? सबको याद है कि उन्होंने बाबा विश्वनाथ की इस धार्मिक नगरी के साथ कैसा बर्ताव किया। उन्होंने कहा, "मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ से लेकर पाल समाज पर लाठीचार्ज तक। उन्होंने इस शहर की संस्कृति और विरासत को मिटाने की कोशिश की, और अब उन्हें जनता से इसका जवाब मिल गया है।"

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 3:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘बाबा विश्वनाथ ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया’, वाराणसी एमएलसी चुनाव में सपा की जीत पर अखिलेश यादव

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

BHU में तकनीक का सहारा: एआई से जांची जाएंगी कॉपियां, मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी तेज

Varanasi latest news
वाराणसी

‘बंगाल चुनाव में जहां सबसे अधिक वोटरों के नाम कटे, वहां सबसे ज्यादा सीट टीएमसी को मिली’, SIR पर संबित पात्रा की दो टूक

Sambit Patra
वाराणसी

त्यौहार बीतने के बाद आई मिठाईयों की रिपोर्ट, ज्यादातर टेस्टिंग में फेल, वाराणसी में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

Varanasi latest news
वाराणसी

जेडीयू की यूपी चुनाव में एंट्री: बीजेपी से सीट शेयरिंग पर होगी बात, जानें क्या बोले निशांत कुमार

JDU UP Election 2027 Entry Nishant Kumar
वाराणसी

यूपी को पहली स्लीपर वंदे भारत की सौगात, रेल मंत्री व सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक

Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.