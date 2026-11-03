‘बाबा विश्वनाथ ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया’, वाराणसी एमएलसी चुनाव में सपा की जीत पर अखिलेश यादव

लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकालने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 'बाबा विश्वनाथ ने हमें दो बार आशीर्वाद दिया है। उन्होंने स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा को जिताने में मदद की और शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव की जीत भी सुनिश्चित की। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा विश्वनाथ ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया है। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बीजेपी, जो लगातार 'डबल इंजन' सरकार, 'डबल स्पीड' और 'डबल विकास' की बातें करती थी, उसे 'दोहरी हार' और 'डबल जीरो' मिला है।'