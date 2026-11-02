त्यौहार बीतने के बाद आई मिठाईयों की रिपोर्ट, ज्यादातर टेस्टिंग में फेल, वाराणसी में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि जो भी सैंपल जांच में फेल हुए हैं, उनके लिए एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। कोर्ट की कार्यवाही में ही इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ऐसे लोगों पर पहले भी कार्रवाई करता था और आगे भी यह जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन के दौरान विभाग ने बनारस के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और 523 किलो मिठाइयों को नाले में फेंकवा दिया था। विभाग ने दावा किया था कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलते ही संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। 60 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, जिनमें से फेल हुए 6 सैंपल पर भी जुर्माना नहीं लगाया जा सका है। ऐसे में अब दीपावली भी नजदीक है, खाद्य विभाग लगातार कारवाइयां कर रहा है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक कई क्विंटल खोआ और मावा बनारसी डकार चुके होंगे।