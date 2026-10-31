Encounter News: मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने किया लंगड़ा, वाराणसी में सिपाही को मारी थी गोली

Encounter News Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए शुक्रवार की देर शाम लंका थाने में तैनात एक सिपाही को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सिपाही के हाथ में एक और पेट में दो गोली लगी है, जिसे गंभीर अवस्था में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं, मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को पुलिस ने पैर में गोली मार कर गिरफ्तार किया है। एक बदमाश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दो अन्य बदमाशों को बाद में गिरफ्तार किया गया। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।