आवारा पशुओं को मारकर बेचते थे मांस, आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में दो सगे भाइयों को पकड़ा, एक के पैर में मारी गोली

Azamgarh Encounter: आजमगढ़ पुलिस ने आवारा पशुओं को पकड़कर उनका वध कर मांस बेचने के आरोप में दो सगे भाइयों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ की इस घटना में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ही गोकशी के मामले में वांछित चल रहे थे। रविवार की देर रात दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस व प्रतिबंधित पशु का मांस भी बरामद किया गया है।