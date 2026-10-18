चोरबागान पंडाल की घटना पर ओपी राजभर ने जताया दुख, बोले- भगदड़ के कारणों की होगी जांच

ओमप्रकाश राजभर आजमगढ़ में पहले भी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम कर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के अहिरौला में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया था। अब सामाजिक समरसता महारैली के जरिए पार्टी एक बार फिर बड़े स्तर पर लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही है।29 नवंबर को होने वाली इस रैली को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा और NDA के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसमें शामिल होने वाले नेताओं और जुटने वाली भीड़ पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।