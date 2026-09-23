Azamgarh News: 8 साल पहले भाई की मौत, घर में शांति के लिए महामृत्युंजय का जाप फिर 4 मर्डर और एनकाउंटर, जानें इनसाइड स्टोरी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि अरविंद ने अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में लेकर खुद को और दो अन्य बच्चों को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक वह हत्या की इस वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस उसे बार-बार सरेंडर करने को कहती रही, लेकिन उसने अपने बच्चों को गन पॉइंट पर ले लिया। इस दौरान उसने अपने बेटे को भी गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने स्टैंड ग्रेनाइट और टियर गैस का इस्तेमाल किया और दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई। पुलिस को देख आरोपी ने लाइसेंसी पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे अमृत घोषित कर दिया।