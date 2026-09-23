Azamgarh Murder: तंत्र-मंत्र के अनुष्ठान के बीच आजमगढ़ में खूनी वारदात, दो ब्राह्मण समेत पांच जिंदगियां खत्म, चार दिन से चल रही थी पूजा

Azamgarh Murder News: आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घर में चल रहे कथित तंत्र-मंत्र के अनुष्ठान के दौरान अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी और दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपने तीन बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता रहा। वह बच्चों को भी गोली मारने की धमकी देता रहा। देर रात एटीएस कमांडो की कार्रवाई में आरोपी की मौत हो गई। घटना में कुल पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि आरोपी की 11 वर्षीय बेटी गोली लगने से घायल हुई है।