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यूपी न्यूज

Azamgarh Murder: तंत्र-मंत्र के अनुष्ठान के बीच आजमगढ़ में खूनी वारदात, दो ब्राह्मण समेत पांच जिंदगियां खत्म, चार दिन से चल रही थी पूजा

आजमगढ़ के अहरौला में तंत्र-मंत्र के कथित अनुष्ठान के दौरान खूनी खेल से सनसनी फैल गई। आरोप है कि अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी और दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह तीन बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया और पुलिस को आत्मसमर्पण की बजाय बच्चों को गोली मारने की धमकी देता रहा। कई घंटे चले गतिरोध के बाद एटीएस कमांडो की कार्रवाई में आरोपी की भी मौत हो गई। घटना में पांच लोगों की जान गई, जबकि एक बच्ची घायल है।
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आजमगढ़

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Abhishek Singh

Sep 23, 2026

Azamgarh news

Azamgarh Murder News: आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घर में चल रहे कथित तंत्र-मंत्र के अनुष्ठान के दौरान अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी और दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपने तीन बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता रहा। वह बच्चों को भी गोली मारने की धमकी देता रहा। देर रात एटीएस कमांडो की कार्रवाई में आरोपी की मौत हो गई। घटना में कुल पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि आरोपी की 11 वर्षीय बेटी गोली लगने से घायल हुई है।

जानकारी के अनुसार, शंभूपुर गांव निवासी अरविंद सिंह के परिवार में पिछले कुछ समय से भूत-प्रेत के साये को लेकर आशंका जताई जा रही थी। इसी के चलते उसके घर में करीब चार दिनों से अनुष्ठान चल रहा था। बुधवार को अनुष्ठान की पूर्णाहुति होनी थी। मंगलवार शाम अरविंद की 32 वर्षीय पत्नी बबिता पूजा में बैठी थी। पठखौली गांव निवासी 55 वर्षीय महेंद्र पाठक और छिताना गोझा गांव निवासी 50 वर्षीय अखिलेश मिश्र समेत चार पुजारी अनुष्ठान करा रहे थे।

घर में पूजा से नाराजहुआथा आरोपी

बताया जा रहा है कि शाम करीब साढ़े छह बजे अरविंद नशे की हालत में घर पहुंचा और पूजा का विरोध करने लगा। उसने पुजारियों से आधार कार्ड मांगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। पत्नी बबिता ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह और आक्रोशित हो गया। आरोप है कि इसके बाद उसने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी।

फायरिंग में बबिता और दो पुजारियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य पुजारी किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वारदात के बाद अरविंद अपने तीन बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया।

बच्चों को गोली मारने की देता रहा धमकी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को समझाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। कई घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच गतिरोध बना रहा। इस दौरान आरोपी लगातार बच्चों को गोली मारने की धमकी देता रहा। इसी बीच उसने कमरे में मौजूद एक बच्चे पर भी गोली चला दी।

स्थिति बिगड़ने पर लखनऊ से एटीएस कमांडो की टीम को बुलाया गया। करीब रात 12:30 बजे कमांडो मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने टीम पर करीब पांच राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में कमांडो ने चार राउंड फायरिंग की, जिसमें अरविंद की मौत हो गई।

कमरे से आरोपी की 11 वर्षीय बेटी घायल अवस्था में मिली। उसके हाथ में गोली लगी थी। पुलिस ने अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

आठ साल पहले हुई थी भाई की मौत

बताया जा रहा है कि करीब आठ साल पहले अरविंद के भाई की मौत हुई थी। इसके बाद परिवार में कथित भूत-प्रेत के साये को लेकर आशंका बनी हुई थी। इसी क्रम में अरविंद के ऊपर से कथित नकारात्मक प्रभाव हटाने के लिए घर में अनुष्ठान कराया जा रहा था।

पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात में इस्तेमाल हथियार, अनुष्ठान कराने वाले लोगों की भूमिका और घटना से पहले तथा दौरान हुई गतिविधियों की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है।

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Updated on:

23 Sept 2026 07:39 am

Published on:

23 Sept 2026 07:39 am

Hindi News / UP News / Azamgarh Murder: तंत्र-मंत्र के अनुष्ठान के बीच आजमगढ़ में खूनी वारदात, दो ब्राह्मण समेत पांच जिंदगियां खत्म, चार दिन से चल रही थी पूजा

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