10 थानों की फोर्स, 300 पुलिसकर्मी, ATS के 24 व SOG के 20 जवान, जानें कैसे एनकाउंटर में मारा गया आजमगढ़ का गुनेहगार अरविंद सिंह

Azamgarh News: आजमगढ़ के शंभूपुर गहजी गांव में अरविंद नामक शख्स ने घर में चल रहे महामृत्युंजय मंत्र के जाप के दौरान दो पुजारी (महेंद्र पाठक व अखिलेश मिश्रा) और अपनी पत्नी (बबिता) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस के बार-बार समझाने के बाद भी वह बाहर नहीं निकला। इसी दौरान उसने अपने 7 वर्षीय बेटे को भी गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।