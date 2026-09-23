23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आजमगढ़

10 थानों की फोर्स, 300 पुलिसकर्मी, ATS के 24 व SOG के 20 जवान, जानें कैसे एनकाउंटर में मारा गया आजमगढ़ का गुनेहगार अरविंद सिंह

Azamgarh encounter news: आजमगढ़ के शंभूपुर गांव में अरविंद नामक शख्स ने घर में चल रहे महामृत्युंजय मंत्र के जाप के दौरान दो पुजारी (महेंद्र पाठक व अखिलेश मिश्रा) और अपनी पत्नी (बबिता) की गोली मारकर हत्या कर दी।
2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Sep 23, 2026

Azamgarh encounter

इस तस्वीर में पहली फोटो आजमगढ़ में मुठभेढ़ में मारे गए हत्यारोपी की है। दूसरी फोटो मृतक पत्नी की है।

Azamgarh News: आजमगढ़ के शंभूपुर गहजी गांव में अरविंद नामक शख्स ने घर में चल रहे महामृत्युंजय मंत्र के जाप के दौरान दो पुजारी (महेंद्र पाठक व अखिलेश मिश्रा) और अपनी पत्नी (बबिता) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस के बार-बार समझाने के बाद भी वह बाहर नहीं निकला। इसी दौरान उसने अपने 7 वर्षीय बेटे को भी गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

शंभूपुर गहजी गांव में हुई इस वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपी ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बच्चों को गोली मारने की धमकी देने लगा। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी डॉ. अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 10 थानों के लगभग 300 पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पीएसी को भी मौके पर बुलाया गया। देर रात वाराणसी से एडीजी जोन नवीन अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद एटीएस के 24 और एसओजी के 20 जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

रणनीति के तहत पुलिस कमरे में घुसी

एडीजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि पुलिस बार-बार आरोपी अरविंद सिंह को बच्चों के साथ बाहर निकाल कर सरेंडर करने को कहती रही, लेकिन आरोपी अरविंद ने धमकी दी की यदि पुलिसकर्मी एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो वह अपने तीनों बच्चों को गोली मार देगा। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने के बाद जिले के अधिकारियों के साथ रणनीति तय की जाने लगी। इस दौरान एटीएस के जवानों से भी सहयोग मांगा गया।

एडीजी ने बताया कि पुलिस अभी बातचीत ही कर रही थी इस दौरान आरोपी अरविंद ने अपने 7 वर्षीय बेटे को भी गोली मार दी, जिसके बाद अब पुलिस के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने बताया कि एटीएस और एसओजी के जवान स्टेन ग्रेनेड और टियर गैस का सहारा लेकर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। एटीएस के जवानों ने खिड़की से अंदर स्टेन ग्रेनेड फेंक दिया इसके बाद टियर गैस भी फेंका गया। आरोपी और बच्चे जब चिल्लाने लगे, इसी दौरान एटीएस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गई।

SOG और ATS पर फायरिंग

एडीजी ने बताया कि जब एटीएस और एसओजी अंदर पहुंची तो अरविंद घबरा उठा और उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग किए जाने के बाद एटीएस संभालते हुए जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हुई और इसी दौरान एसओजी और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में अरविंद को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर गया। उन्होंने बताया कि पुलिस के जवानों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान उसके बेटे शौर्य की भी मौत हो गई।

‘एक कदम बढ़ाया तो बच्चों को मार दूंगा’, धमकी देने वाले पिता को मार गिराया

ये भी पढ़ें
Azamgarh encounter

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 09:01 am

Published on:

23 Sept 2026 09:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / 10 थानों की फोर्स, 300 पुलिसकर्मी, ATS के 24 व SOG के 20 जवान, जानें कैसे एनकाउंटर में मारा गया आजमगढ़ का गुनेहगार अरविंद सिंह

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: 8 साल पहले भाई की मौत, घर में शांति के लिए महामृत्युंजय का जाप फिर 4 मर्डर और एनकाउंटर, जानें इनसाइड स्टोरी

Azamgarh latest news
आजमगढ़

Azamgarh News: पत्नी और दो पंडितों की हत्या करने वाले अरविंद सिंह की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत, आरोपी ने 8 वर्षीय बेटे को भी सुलाया मौत की नींद

Azamgarh news
यूपी न्यूज

‘एक कदम बढ़ाया तो बच्चों को मार दूंगा’, धमकी देने वाले पिता को मार गिराया

Azamgarh encounter
आजमगढ़

Azamgarh: सर्राफा की दुकान चलाने वाले युवक की संदिग्ध हालात में मौत, फंदे से लटका मिला शव

balrampur karamohna marpeet chacha bhatija know whole story
आजमगढ़

पढ़ाई पांचवीं तक, रुतबा डिप्टी SP का! शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 90 हजार की ठगी; आजमगढ़ का मामला

fake deputy sp arrested azamgarh liquor contract fraud
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.