Azamgarh: सर्राफा की दुकान चलाने वाले युवक की संदिग्ध हालात में मौत, फंदे से लटका मिला शव

UP Cime: आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के सीताराम मोहल्ले में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब 32 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान रवि वर्मा के रूप में हुई है। रवि सर्राफा की दुकान चलाता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवक की मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। वहीं, परिजनों का कहना है कि रवि को किसी तरह की आर्थिक या पारिवारिक परेशानी नहीं थी। ऐसे में घटना को लेकर परिवार के लोग भी हैरान हैं।