पढ़ाई पांचवीं तक, रुतबा डिप्टी SP का! शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 90 हजार की ठगी; आजमगढ़ का मामला

Fake Deputy SP Arrested Azamgarh: आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने खुद को पुलिस का सीओ अधिकारी बताकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कक्षा पांच तक पढ़ाई की है और वह डिप्टी एसपी की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों से संपर्क करता था। इस दौरान वह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अपना प्रभाव जमाता था।