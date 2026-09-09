प्रतिबंधित पशु के मांस की करता था बिक्री, आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी साबिर ने बताया है कि मंगलवार को अपने साथी सैफ, आजम और असजद के साथ मिलकर कुंवर नदी के किनारे स्थित खेत में गोवंश वध की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार उनके द्वारा ही मौके पर ले जाया गया था। आरोपी के मुताबिक, पशु का वध करके उसकी मांस को उन्होंने बेच दिया और पैसों को आपस में बांट लिया था। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में पकड़े गए आरोपी मोहम्मद साबिर के खिलाफ पहले से ही दो मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे ने बताया कि इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।