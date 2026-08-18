नौकरी के नाम पर झांसा देकर करते थे लूट, आजमगढ़ पुलिस ने एक को किया लंगड़ा, 3 जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

जानकारी के मुताबिक, अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देवगांव थाने की पुलिस ने लूट और चोरी की घटना में वांछित दो शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, बीते दिनों अमित प्रताप सिंह नामक एक युवक ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि कुछ दिन पूर्व लालगंज तहसील के सामने उनकी मां को बेटी के नौकरी का झांसा देकर आरोपी केराकत तहसील ले गए थे। वहीं उसने धोखे से उनकी मां के आभूषण छीन लिए और मौके से फरार हो गए। इसी मामले में आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी।