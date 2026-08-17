लूट करने वाले बदमाशों संग वाराणसी पुलिस की मुठभेड़, गोरखपुर के दो बदमाश गिरफ्तार, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

उन्होंने बताया कि दोनों बदमाशों की पहचान प्रदुमन्न मल्ल और वेद प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए बदमाशों के पास से .315 बोर का दो तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और लूट किए गए 75 हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के पास से गली हुई पीली धातु भी पुलिस ने बरामद की है। एडीसीपी ने बताया कि इस घटना में आरोपियों की बाइक को जब्त करके मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि बीते 17 जुलाई को लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता की मां की चेन लूटी गई थी, उसमें आरोपी वांछित चल रहे थे।