17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

लूट करने वाले बदमाशों संग वाराणसी पुलिस की मुठभेड़, गोरखपुर के दो बदमाश गिरफ्तार, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

Varanasi Crime News: वाराणसी जिले में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है..
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Aug 17, 2026

Varanasi latest news

Pc-Patrika

Encounter in Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, उसके दूसरे साथी को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में लूट और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं, मुखबिर की सूचना के बाद देर रात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस पर फायरिंग का आरोप

लालपुर पांडेयपुर थाने की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली की रिंग रोड पर लूट की विभिन्न घटनाओं में शामिल दो आरोपी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रिंग रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस की जीप देखकर बाइक सवार बदमाश भागने लगे। वहीं, ओवर ब्रिज के पास पहुंचने पर दोनों साइड से खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया।

एडीसीपी वरुणा लिपि नगायच ने बताया है कि एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि दोनों बदमाश गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं और वाराणसी में चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं, उनके खिलाफ मऊ, गाजीपुर और पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद बिहार भाग जाया करते थे।

तमंचा वा कारतूस बरामद

उन्होंने बताया कि दोनों बदमाशों की पहचान प्रदुमन्न मल्ल और वेद प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए बदमाशों के पास से .315 बोर का दो तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और लूट किए गए 75 हजार रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के पास से गली हुई पीली धातु भी पुलिस ने बरामद की है। एडीसीपी ने बताया कि इस घटना में आरोपियों की बाइक को जब्त करके मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि बीते 17 जुलाई को लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता की मां की चेन लूटी गई थी, उसमें आरोपी वांछित चल रहे थे।

Gonda News: वैशाली एक्सप्रेस में छिपाकर ले जा रहा था शराब, कोच अटेंडेंट गिरफ्तार, 144 बोतल बरामद

ये भी पढ़ें
gonda news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 09:14 am

Published on:

17 Aug 2026 09:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / लूट करने वाले बदमाशों संग वाराणसी पुलिस की मुठभेड़, गोरखपुर के दो बदमाश गिरफ्तार, कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोनिया गांधी पर ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप, वाराणसी में दी गई तहरीर; जानिए क्या है पूरा मामला

Sonia Gandhi Vande Mataram
वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, दो कर्मचारी घायल, हिरासत में आरोपी यात्री

Varanasi Airport
वाराणसी

बनारसी साड़ी की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, क्यूआर कोड से असली की होगी पहचान, जानें और क्या होगा फायदा

Banarasi saree
वाराणसी

गरीबी और बीमारी को तांत्रिक ने बताया ‘ऊपरी साया’: वाराणसी में घर बुलाकर हुई हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

Varanasi news
वाराणसी

विभाजन विभीषिका पर बीजेपी का मौन जुलूस, काशी में स्वतंत्र देव सिंह बोले- आजादी के पहले भी कांग्रेस करती थी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति

Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.