‘ग्राउंड ही नहीं, फोन पर भी लड़ेंगे चुनाव’, वाराणसी में सोशल मीडिया कार्यशाला में पहुंचे विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि सरकार की योजनाओं को रील के माध्यम से गांव-गांव और समाज के एक-एक व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचना है। यही नहीं प्रत्येक बूथ पर 10 यूथ की तैनाती होगी और सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के अलावा यह यूथ उसे बूथ के वोटरों से भी मुलाकात करेंगे और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार की योजना सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं है, जन-जन तक पहुंची है। इसलिए अब उसे योजना को एक बार फिर से डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का समय है। तावड़े ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि यदि बूथ जीत जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतना काफी आसान हो जाएगा।