UP Politics: ये ‘लाल टोपी’ वाले रंग बदलने में माहिर; मंत्री अनिल राजभर ने सपा पर साधा निशाना, बोले- कुछ तो लिहाज करो

वहीं, अखिलेश यादव के हरे और लाल रंग को लेकर दिए गए बयान पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाल रंग, खासकर लाल टोपी, को लोग गुंडागर्दी से जोड़कर देखते हैं। दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि जब सपा कार्यकर्ता लाल टोपी पहने दिखाई देते हैं तो लोगों में डर का माहौल बनता है। उन्होंने इसके विपरीत भगवा रंग को खुशहाली का प्रतीक बताया। मंत्री ने अखिलेश यादव के रथ का भी जिक्र किया और कहा कि अब उन्होंने रथ के लिए लाल रंग की जगह भगवा रंग अपना लिया है। दयाशंकर सिंह ने इसे भगवा रंग से प्रभावित होने का संकेत बताया।