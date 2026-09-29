वाराणसी में सीवर जाम करने की साजिश! चेंबर में घुसते युवक धराया, बालू की बोरियां मिलने के बाद विपक्ष ने पीएम मोदी पर साधा था निशाना

Varanasi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकारी सीवर के चेंबर का ढक्कन खोलकर उसमें अवैध रूप से उतरने का प्रयास कर रहे एक युवक को स्थानीय पार्षद की तत्परता से नगर निगम की टीम ने पकड़ लिया। हालांकि, उसके तीन अन्य साथी चकमा देकर भागने में सफल हो गए, लेकिन बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया। वहीं, घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले में गंभीरता को समझते हुए कोतवाली थाने में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंप दी है। बीते दिनों वाराणसी के शिवाला इलाके में जल भराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा था।