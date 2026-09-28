धू-धूकर जला रिहायशी इलाके में बना पंखे का गोदाम, वाराणसी में आसपास के मकान कराए गए खाली, करोड़ों का माल जलकर खाक

Fire In Godown In Varanasi:वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम की दीवारों में दरारें आ गई। बताया जा रहा है कि यह गोदाम रिहायशी इलाके में बनाया गया था और आग लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के मकान में रह रहे लोगों को बाहर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। गोदाम में पंखे और पंखे बनाने जाने वाले सामान भी रखे गए थे। सुबह 4 बजे के आसपास सिक्योरिटी गार्ड ने इस मामले की जानकारी मैनेजर को दी, जिसके बाद मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है।