बेकार नहीं है ई-कबाड़, घर बैठे कर सकते हैं कमाई, जानें वाराणसी नगर निगम की अनूठी पहल

उन्होंने बताया कि ई-वेस्ट देने के लिए नागरिकों को पहले हेल्पलाइन नंबर या क्यूआर कोड के जरिए ही संपर्क करना होगा। इसके बाद निगम और संस्था पिकअप की तारीख और सुविधाजनक समय तय करेगी। तारीख और समय तय होने के बाद एडमायबिन की टीम संबंधित स्थान पर पहुंचकर ई-वेस्ट इकठ्ठा करेगी और उसी समय उसका उचित मूल्य भी देगी। इसके बाद एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अधिकृत चैनलों के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे शहर तो साफ होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले और रीसायकल होने वाले सामानों का फिर से उपयोग किया जा सकेगा।