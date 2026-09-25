25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

बेकार नहीं है ई-कबाड़, घर बैठे कर सकते हैं कमाई, जानें वाराणसी नगर निगम की अनूठी पहल

Varanasi News: शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की दिशा में वाराणसी नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए नई पहल शुरू की है। इसके बदले लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Sep 25, 2026

Varanasi news

वाराणसी नगर निगम, फाइल फोटो (Pc-Vijendra Mishra)

Varanasi Nagar Nigam Initiative: काशी को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की दिशा में वाराणसी नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कबाड़) के सुरक्षित निस्तारण के लिए नई पहल शुरू की है। शहर के ई-वेस्ट को सामान्य कचरे में जाने से रोकने के लिए नगर निगम ने 'एडमायबिन' संस्था को अधिकृत किया गया है। अब संस्था घर-घर जाकर पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संग्रह करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ई-वेस्ट देने वाले नागरिकों को संस्था की ओर से उसका उचित भुगतान भी किया जाएगा।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि ई-वेस्ट संग्रह की सुविधा केवल घरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट व सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों, विभिन्न संस्थानों, उद्योगों और बल्क वेस्ट जनरेटरों से भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एकत्र किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर निगम की तरफ से शहर के लोगों को ई-वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष सत्र और संग्रह अभियान भी चलाए जाएंगे।

सामान्य कचरे में न डालें ई-वेस्ट

नगर निगम ने वाराणसी के लोगों से अपील की है कि खराब और बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य कचरे में न डालें। इसे अलग रखकर नगर निगम की अधिकृत संस्था को ही सौंपें, ताकि इसका सुरक्षित तरीके से निस्तारण और रिसाइकिलिंग हो सके। ई-वेस्ट पिकअप बुक कराने के लिए शहर के लोग क्यूआर कोड के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर 8335955000 पर नगर निगम संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद संस्था सीधे उस व्यक्ति के घर या दफ्तार जाएगी और सामान एकत्र करेगी। बदले में मौके पर ही उसे उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान के तहत कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एसी, गीजर, माइक्रोवेव, किचन उपकरण, बैटरी, सेल, चार्जर, केबल, राउटर, स्विच, स्टेबलाइजर, इनवर्टर, यूपीएस और सर्किट बोर्ड समेत विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामानों का संग्रह किया जाएगा। इसके अलावा होम थिएटर, ऑडियो सिस्टम और एलईडी, एलसीडी व सीआरटी टीवी भी दिए जा सकेंगे।

चार चरणों में होगा संग्रह

उन्होंने बताया कि ई-वेस्ट देने के लिए नागरिकों को पहले हेल्पलाइन नंबर या क्यूआर कोड के जरिए ही संपर्क करना होगा। इसके बाद निगम और संस्था पिकअप की तारीख और सुविधाजनक समय तय करेगी। तारीख और समय तय होने के बाद एडमायबिन की टीम संबंधित स्थान पर पहुंचकर ई-वेस्ट इकठ्ठा करेगी और उसी समय उसका उचित मूल्य भी देगी। इसके बाद एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अधिकृत चैनलों के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे शहर तो साफ होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले और रीसायकल होने वाले सामानों का फिर से उपयोग किया जा सकेगा।

स्त्री देह नहीं, स्वतंत्र चेतना है; समाज और संस्कार निर्माण की धुरी भी वही : गुलाब कोठारी

ये भी पढ़ें
stree-deh-se-aage

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 04:14 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बेकार नहीं है ई-कबाड़, घर बैठे कर सकते हैं कमाई, जानें वाराणसी नगर निगम की अनूठी पहल

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ई-वेस्ट बनेगा सोने-तांबे का खजाना! रूस में BRICS सम्मेलन में IIT-BHU ने पेश किया शोध

Varanasi latest news
वाराणसी

पिशाच मोचन कुंड में डूबकर युवक की मौत, वाराणसी के मंडलीय अस्पताल से शव लेकर भागे परिजन, पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ा

Varanasi latest news
वाराणसी

अखिलेश यादव के पोस्टर से गरमाई यूपी की शियासत, सपा कार्यकर्ताओं ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग, वाराणसी पुलिस कमिश्नर को दिया पत्रक

Varanasi latest news
वाराणसी

जिसने पत्नी को पढ़ाकर आबकारी में सिपाही बनाया, अब उसे ही दिखा रही नीचा, वाराणसी में ‘ज्योति मौर्या’ जैसा मामला

Varanasi court news
वाराणसी

बस से नहीं सीधे एयरोंब्रिज से फ्लाइट तक जाएंगे यात्री, वाराणसी एयरपोर्ट पर मिलेगी खास सुविधा, जानें कैसी होगी व्यवस्था

Varanasi Airport
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.