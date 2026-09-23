पिशाच मोचन कुंड में डूबकर युवक की मौत, वाराणसी के मंडलीय अस्पताल से शव लेकर भागे परिजन, पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ा

Varanasi Crime News: वाराणसी के पिशाच मोचन में बने कुंड में डूबने से बुधवार को मलदहिया मलिन बस्ती के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद सिगरा पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को कुंड से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिसकर्मी मृतक के शव को लेकर कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां से पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के दौरान परिजनों से पुलिसकर्मियों की कहासुनी हो गई और परिजन युवक के शव को लेकर फरार हो गए। हालांकि, बाद में पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद शव को वापस बरामद किया।