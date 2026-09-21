‘हम तो तैयार हैं, जेल भेजो ना’, अजय राय ने सत्ता पक्ष पर उठाए सवाल

अजय राय ने आरोप लगाया है कि यह लोग प्रतिदिन नालियां और मैनहोल जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करके उसकी पूजा पाठ और शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह काशी की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वाराणसी में मेयर भी बीजेपी का है, सभी विधानसभा सीटों पर विधायक भी बीजेपी के ही है, ऐसे में शहर की इस तरह की दुर्दशा कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद है और उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह का हाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और बीजेपी के लोग किस हद तक जा सकते हैं उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है।