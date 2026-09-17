संतान की आस में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे काशी, लोलार्क कुंड में लगाई आस्था की डुबकी, 3 किमी लगी लाइन

Lolark Kund in Kashi: लोलार्क षष्ठी पर गोद भरने की आस में कई राज्यों से श्रद्धालु काशी पहुंचे हुए हैं। भदैनी इलाके में स्थित लोलार्क कुंड में स्नान के लिए दंपति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर साल संतान और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए देश के कोने-कोने से दंपति यहां पहुंचते हैं। देर रात से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब तक एक लाख से अधिक दंपति कुंड में स्नान कर चुके है। ज्योतिष के मुताबिक, गुरुवार की सुबह 6:31 से 10:26 तक स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में श्रद्धालु रात 12 से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य सड़क पर करीब 3 किलोमीटर की लंबी लाइन भी लगी हुई है।