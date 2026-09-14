‘कुछ बड़ा बन जाना, तब बताना’ मां की बात से लेकर PCS अफसर बनने तक, कौन हैं विश्वभूषण मिश्रा?

दिल्ली में नौकरी के दौरान वह एक बार छुट्टी लेकर अयोध्या आए हुए थे। इसी दौरान घर पर फोन आया कि उनका UPPSC PCS में चयन हो गया है। उन्होंने परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की थी। खुशी में वह सबसे पहले मां के पास पहुंचे। मां उस समय पड़ोस की महिलाओं के साथ बातचीत कर रही थीं। मिश्रा ने मां के पैर छुए और बताया कि वह डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। मां शायद उस समय बेटे की उपलब्धि की पूरी अहमियत नहीं समझ पाईं। उन्होंने सहज अंदाज में कहा- ‘हां जाओ, कुछ बड़ा बन जाना, तब बताना।’ मिश्रा के लिए यह पल यादगार बन गया। अगले दिन अखबार में उनके चयन की खबर छपी। इसके बाद घर पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हुआ और मां को भी बेटे की उपलब्धि का पूरा अहसास हुआ।