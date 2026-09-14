BRICS सम्मेलन की सफलता पर काशी में विशेष पूजा, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा विश्वनाथ-मां गंगा का जताया आभार

नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत की प्राचीन संस्कृति और 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की सोच केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों के बीच संवाद, साझेदारी और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को भी महत्व देती है। राजेश शुक्ला ने कहा कि सम्मेलन में साझा हितों के मुद्दों पर अलग-अलग देशों के बीच सहमति बनना, वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। भारत और चीन के बीच व्यापार तथा अन्य साझा विषयों पर सहयोग को भी उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के लिए सकारात्मक बताया है।