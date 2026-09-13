BRICS में दुनिया को भारत ने क्या संदेश दिया? मोदी की कूटनीति, मतभेदों के बावजूद कैसे बनी सहमति?

India BRICS Summit 2026: दुनिया इस समय कई मोर्चों पर तनाव से जूझ रही है। मिडिल-ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष जारी हैं। दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन पिछले 4 सालों से जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर भी सवाल है। ऐसे माहौल में भारत में हुआ ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन खास रहा। सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब सदस्य देशों के बीच मतभेद हैं, तो क्या कोई साझा रास्ता निकल पाएगा? नई दिल्ली डिक्लेरेशन का सामने आना इस सवाल का जवाब बनकर आया।