जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुलगाम-शोपियां समेत कई जगहों पर छापेमारी; आतंकी नेटवर्क निशाने पर

CIK ने इंटरस्टेट और जेल नेटवर्क से जुड़ी अपनी खुफिया कार्रवाई के तहत अनंतनाग जिला जेल के अलावा कुलगाम, उधमपुर और जम्मू शहर में भी कार्रवाई की थी। जांच एजेंसी को जेल परिसरों के भीतर से संदिग्ध तकनीकी गतिविधियों के संकेत मिले थे। इसके बाद समन्वित सर्च वारंट के आधार पर तलाशी ली गई। कार्रवाई में कथित तौर पर मोबाइल फोन, सिम कार्ड और टैबलेट बरामद किए गए। एजेंसी अब इन उपकरणों और संपर्कों के जरिए आतंकी नेटवर्क के संभावित बाहरी लिंक की जांच कर रही है।