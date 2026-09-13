BRICS समिट में यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए मोदी और जिनपिंग ने बढ़ाया मदद का हाथ, पुतिन ने किया स्वागत

Russia-Ukraine war: दिल्ली में चल रहे 18 वें BRICS समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रूस-यूक्रेन यु्द्ध के मुद्दे को सुलझाने में मदद की पेशकश की। इस बात की जानकारी रविवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने दी। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि पुतिन ने उनकी इस पेशकश का स्वागत किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।