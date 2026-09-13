13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

BRICS Summit: निर्मला सीतारमण की ईरान के वित्त मंत्री से मुलाकात, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा

Nirmala Sitharaman Iran meeting : BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईरान के वित्त मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 13, 2026

FM Sitharaman meets Iranian counterpart

FM Sitharaman meets Iranian counterpart (Photo: Finance Ministry)

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को ईरान के वित्त मंत्री डॉ. सैयद अली मदनिजादेह के साथ बैठक की। नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग समेत साझा हितों वाले क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, निर्मला सीतारमण ने BRICS शिखर सम्मेलन में ईरान की सक्रिय भागीदारी और वित्तीय ट्रैक के तहत हुई चर्चाओं में उसके रचनात्मक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि BRICS जैसे मंच विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर

बैठक में भारत और ईरान के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर जोर दिया। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत BRICS और साझेदार देशों के साथ आर्थिक एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लगातार पहल कर रहा है।

AIIB अध्यक्ष से भी मिली थीं वित्त मंत्री

इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की अध्यक्ष जू जियायी से मुलाकात की थी। बैठक में भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन संपर्क परियोजनाओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। दोनों पक्षों ने AIIB की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने के पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया।

रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री से भी हुई थी बैठक

वित्त मंत्री ने हाल ही में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ भी बैठक की थी। दोनों पक्षों ने भारत-रूस आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की थी। बैठक में द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर वार्ता को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी थी। प्रस्तावित BIT का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह बढ़ाने के साथ आर्थिक संबंधों के लिए स्थिर और पारस्परिक रूप से लाभकारी ढांचा तैयार करना है।

नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की घोषणा की। समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र BRICS देशों के साझा संकल्पों को स्पष्ट दिशा देता है। अब सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदला जाए। प्रधानमंत्री ने BRICS नेताओं के बीच हुई चर्चाओं को सार्थक और रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था को पुरानी संस्थागत संरचनाओं के जरिए प्रभावी ढंग से नहीं संभाला जा सकता। ऐसे में अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक वैश्विक शासन व्यवस्था की जरूरत है।

अमेरिका की तानाशाही तोड़ने के लिए बना ब्रिक्स-ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
BRICS New Delhi Declaration

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Updated on:

13 Sept 2026 02:52 pm

Published on:

13 Sept 2026 02:52 pm

Hindi News / National News / BRICS Summit: निर्मला सीतारमण की ईरान के वित्त मंत्री से मुलाकात, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गलवान से ट्रेड डेफिसिट तक, जयराम रमेश ने PM मोदी से चीन पर पूछे 4 सवाल

jairam ramesh
राष्ट्रीय

गणेश जुलूस को मस्जिद के सामने से ले जाने पर रोक का आरोप, कर्नाटक में BJP-Congress आमने-सामने

Karnataka Ganeshotsav procession row
राष्ट्रीय

Maratha Reservation: राम कदम का मनोज जरांगे पर हमला, बोले- सड़कों पर दबाव बनाकर नहीं मिलेगी आरक्षण की मांग को मंजूरी

Ram Kadam
मुंबई

BRICS देशों के बीच व्यापार की बाधाएं हटी तो भारत को होगा बड़ा फायदा, इंजीनियरिंग निर्यात को मिल सकती है नई रफ्तार

EEPC India On BRICS Summit 2026
राष्ट्रीय

Bengal Bypoll: ‘लोगो किसे मिलेगा, ECI तय करेगा’, TMC विवाद पर ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान

TMC Election Symbol Dispute
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.