BRICS Summit: निर्मला सीतारमण की ईरान के वित्त मंत्री से मुलाकात, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की घोषणा की। समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र BRICS देशों के साझा संकल्पों को स्पष्ट दिशा देता है। अब सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदला जाए। प्रधानमंत्री ने BRICS नेताओं के बीच हुई चर्चाओं को सार्थक और रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था को पुरानी संस्थागत संरचनाओं के जरिए प्रभावी ढंग से नहीं संभाला जा सकता। ऐसे में अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक वैश्विक शासन व्यवस्था की जरूरत है।