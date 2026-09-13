BRICS देशों के बीच व्यापार की बाधाएं हटी तो भारत को होगा बड़ा फायदा, इंजीनियरिंग निर्यात को मिल सकती है नई रफ्तार

BRICS Summit 2026: दिल्ली में चल रहे 18 वें BRICS समिट में देश की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली संस्था इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC India) का कहना है कि कुछ ऐसे कदम है, जिनको उठाकर भारत निर्यात की लगभग 75 फीसदी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ईईपीसी के चेयरमैन का कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए नॉन-टैरिफ बैरियर्स हटाए जाते हैं और स्थानीय मुद्राओं में आसान पेमेंट सिस्टम बनाया जाता है तो भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को बड़ा फायदा मिल सकता है।