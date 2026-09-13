Bengal Bypoll: ‘लोगो किसे मिलेगा, ECI तय करेगा’, TMC विवाद पर ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह या लोगो किसे मिलेगा, इसका फैसला कोई नेता या राजनीतिक दल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि न तो आप और न ही मैं यह तय कर सकते हैं कि लोगो किसे मिलेगा। यह फैसला केवल चुनाव आयोग ही कर सकता है।