13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bengal Bypoll: ‘लोगो किसे मिलेगा, ECI तय करेगा’, TMC विवाद पर ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान

TMC Party Symbol Dispute: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले TMC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की सुनवाई जारी है। पार्टी ने आयोग के सवालों के जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Sep 13, 2026

TMC Election Symbol Dispute

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी (Photo-ANI)

Bengal Bypoll: पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीट नंदीग्राम और रेजीनगर पर उपचुनाव होने है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नाम और चिन्ह को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भी जारी हो गया है। जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। 

चुनाव आयोग के सवालों का दिया जवाब

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी दोनों पत्रों में कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोग ने बुधवार को सुनवाई के लिए समय दिया था, जिसमें पार्टी के प्रतिनिधियों ने पूर्ण पीठ के सामने अपना पक्ष रखा और आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब दिए।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने सुनवाई के दौरान कुछ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी जमा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि कोई अंतिम दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करनी है तो उसे 16 तारीख को दोपहर 3 बजे तक जमा किया जा सकता है। 

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि इसके बाद आयोग दस्तावेजों की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर 17 तारीख को दोबारा सुनवाई के लिए बुला सकता है।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और पार्टी को भेजे गए चुनाव आयोग के पत्रों की सामग्री मूल रूप से समान है। उनके अनुसार यह चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और पार्टी को उम्मीद है कि आयोग जल्द अपना फैसला सुनाएगा।

'लोगो किसे मिलेगा, यह ECI तय करेगा'

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह या लोगो किसे मिलेगा, इसका फैसला कोई नेता या राजनीतिक दल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि न तो आप और न ही मैं यह तय कर सकते हैं कि लोगो किसे मिलेगा। यह फैसला केवल चुनाव आयोग ही कर सकता है।

अग्निमित्रा पॉल बोलीं- हमें इसकी चिंता नहीं

वहीं, राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने TMC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही चुनाव आयोग की सुनवाई पर कहा कि सरकार को इस मामले को लेकर न तो चिंता है और न ही इसमें कोई विशेष रुचि है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक कड़ी मेहनत करके सरकार बनाई है। अब सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के लोगों के विकास पर है।

अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं कोई गैरकानूनी गतिविधि दिखाई देती है तो उसकी जानकारी सरकार को दी जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी शिकायतों पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

नागांव उपचुनाव से पहले BJP में शामिल हुए पूर्व DC देबाशीष शर्मा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Debashish Sharma IAS controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Sept 2026 02:45 pm

Published on:

13 Sept 2026 02:42 pm

Hindi News / National News / Bengal Bypoll: ‘लोगो किसे मिलेगा, ECI तय करेगा’, TMC विवाद पर ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गलवान से ट्रेड डेफिसिट तक, जयराम रमेश ने PM मोदी से चीन पर पूछे 4 सवाल

jairam ramesh
राष्ट्रीय

गणेश जुलूस को मस्जिद के सामने से ले जाने पर रोक का आरोप, कर्नाटक में BJP-Congress आमने-सामने

Karnataka Ganeshotsav procession row
राष्ट्रीय

Maratha Reservation: राम कदम का मनोज जरांगे पर हमला, बोले- सड़कों पर दबाव बनाकर नहीं मिलेगी आरक्षण की मांग को मंजूरी

Ram Kadam
मुंबई

BRICS देशों के बीच व्यापार की बाधाएं हटी तो भारत को होगा बड़ा फायदा, इंजीनियरिंग निर्यात को मिल सकती है नई रफ्तार

EEPC India On BRICS Summit 2026
राष्ट्रीय

BRICS Summit: निर्मला सीतारमण की ईरान के वित्त मंत्री से मुलाकात, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा

FM Sitharaman meets Iranian counterpart
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.